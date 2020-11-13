13.11.2020, 19:30

В 2021 году Таллинн инвестирует в развитие зоопарка и ботанического сада 5,7 млн евро


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Tallinna Loomaaed
Tallinna LoomaaedFoto: Rauno Volmar

Предусмотренный городским бюджетом следующего года объем инвестиций в Таллиннский зоопарк составляет 3,7 млн евро, большинство средств будут направлены на реализацию проекта ”Долина тигров” и экспозиций тропического леса юго-восточной Азии. Объем инвестиций в Таллиннский ботанический сад составит 2 млн евро — город поддержит как реконструкцию парковки, так и уличной экспозиции. Также будет построено новое хозяйственное здание.

Таллиннский зоопарк пребывает в активной фазе развития – на радость как обитателей, так и посетителей зоопарка в будущем году откроется долгожданная «Долина тигров».

«Новая площадка разработана в ходе сотрудничества эстонских и американских экспертов и дизайнеров зоопарка. Проектирование началось в прошлом году, к строительству приступят в ближайшее время. Посетители смогут познакомиться с новой экспозицией уже в следующем году», - отметил вице-мэр Калле Кландорф.

Директор зоопарка Тийт Маран добавил, что уникальному строению нет равных во всей Европе.

«Новая площадка всецело отвечает требованиям содержания животных. Площадка станет домом амурских тигров, а «Долина тигров» - множества других представителей фауны, соседствующих с тиграми в их ареале обитания. Многие из них являются ключевыми видами дальневосточной экосистемы. Это уникальный для всей Европы проект», - отметил Маран.

Общая стоимость «Долины тигров» - 2,7 млн евро. В проекте бюджета следующего года на реализацию завершающей фазы проекта предусмотрен 1 млн евро.

Посетители зоопарка вскоре смогут ознакомиться с экспозицией тропического леса юго-восточной Азии в рамках проекта «Облачный лес».

«Как известно, посещаемость зоопарка во многом зависит от погодных условий и потока туристов. Цель проекта «Тропический лес» - привлечь в зоопарк больше посетителей в межсезонье», - пояснил Кландорф.

«По сути, зоопарк обзаведется семейным аттракционом, фрагментом экосистемы тропических лесов юго-восточной Азии. Проект преследует четкую просветительскую цель – он в доступной форме расскажет о глобальных экологических проблемах», - отметил Маран.

Объем инвестиций на «Облачный лес» в 2021 году составит приблизительно 2,4 млн евро. Общая стоимость проекта около 5,3 млн евро, из которых внешние инвестиции составят примерно 2,5 млн евро, а самофинансирование города – около 2,8 млн евро. Проект поддерживает и Фонд развития предпринимательства (EAS).

Программа инвестиций Таллиннского зоопарка предусматривает и создание семейной зоны для отдыха, модернизацию коммуникационных систем нового складского здания и тропического дома. Предусмотренный на эти цели объем инвестиций - около 300 000 евро.

В Таллиннском ботаническом саду в следующем году продолжится реконструкция уличной экспозиции и обновление зданий.

«Модернизация гидросистемы позволит создать благоприятные условия для роста растений. Будет улучшена инфраструктура. Благодаря этому мы сможем предложить посетителям наилучшую атмосферу для учебы и досуга», - отметила директор Ботанического сада Урве Синиярв.

В 2021 году город инвестирует в новую гидросистему и подготовку уличных экспозиций в общей сложности 625 000 евро.

Административное здание Ботанического сада будет адаптировано для использования в качестве центра посещений. Парковка станет более просторной.

«Во время проведения крупных мероприятий мы замечаем нехватку парковочных мест. Решение проблем с парковкой сделает Ботанический сад доступнее для всех», - отметила Синиярв.

Крупнейшие строительные работы следующего года – это строительство хозяйственного здания, где разместится администрация, а также гербарий, библиотека, кабинеты ученых, лаборатория и новые оранжереи. На эти цели в следующем году предусмотрены инвестиции в объеме 1,4 млн евро.

Таллиннский зоопарк и Ботанический сад в минувшем году обслужили около 460 000 посетителей.

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