01.01.2021, 18:35
В 2021 году 5 из 12 госпраздников выпадают на субботу или воскресенье
В 2021 году 5 из 12 государственных праздников Эстонии выпадают на выходные дни, пишет rus.err.
В 2021 году 5 из 12 государственных праздников Эстонии выпадают на выходные дни, пишет rus.err.
На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря). Кроме того, всегда в воскресенье отмечают религиозные праздники: Пасху, которую в этом году будут праздновать 4 апреля, и день Святой троицы (23 мая).
На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).
Со списком государственных праздников и знаменательных дат можно ознакомиться здесь.
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