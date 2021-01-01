В 2021 году 5 из 12 госпраздников выпадают на субботу или воскресенье

На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря). Кроме того, всегда в воскресенье отмечают религиозные праздники: Пасху, которую в этом году будут праздновать 4 апреля, и день Святой троицы (23 мая).

На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).

Со списком государственных праздников и знаменательных дат можно ознакомиться здесь.