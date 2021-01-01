В 2021 году 5 из 12 госпраздников выпадают на субботу или воскресенье

В 2021 году 5 из 12 государственных праздников Эстонии выпадают на выходные дни, пишет rus.err.
На субботу или воскресенье в 2021 году попадают День весны 1 мая, первый и второй день Рождества (25 и 26 декабря). Кроме того, всегда в воскресенье отмечают религиозные праздники: Пасху, которую в этом году будут праздновать 4 апреля, и день Святой троицы (23 мая).
На пятницу в 2021 году попадают Новый год (1 января), Страстная пятница (2 апреля), День восстановления независимости ЭР (20 августа) и Рождественский сочельник (24 декабря).
Со списком государственных праздников и знаменательных дат можно ознакомиться здесь.
Установлен основной источник распространения коронавируса
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему