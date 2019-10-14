В 2020 году в Таллинне откроется Европейский центр впечатлений

Европейский парламент расширит первый этаж расположенного в Таллинне Дома Европы, чтобы открыть в нем большой гостевой центр, наподобие тех, что есть в Брюсселе, Страсбурге, Берлине, Любляне, Хельсинки и Копенгагене передает rus.err.ee.
В 2011 году в Брюсселе открылся первый гостевой центр Parlamentarium, его посещение бесплатно, с момента открытия там побывали свыше двух миллионов человек.
Благодаря интерактивным выставкам посетители центров ближе знакомятся с Европейским союзом.
Гостевой центр ЕС в Таллинне откроется в 2020 году и станет первым в странах Балтии, его деятельность будет в первую очередь направлена на школьников.
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