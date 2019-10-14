14.10.2019, 21:30

В 2020 году в Таллинне откроется Европейский центр впечатлений

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rus.delfi.ee
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Euroopa Parlamendi hoone. Brüssel
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Европейский парламент расширит первый этаж расположенного в Таллинне Дома Европы, чтобы открыть в нем большой гостевой центр, наподобие тех, что есть в Брюсселе, Страсбурге, Берлине, Любляне, Хельсинки и Копенгагене передает rus.err.ee.

В 2011 году в Брюсселе открылся первый гостевой центр Parlamentarium, его посещение бесплатно, с момента открытия там побывали свыше двух миллионов человек.

Благодаря интерактивным выставкам посетители центров ближе знакомятся с Европейским союзом.

Гостевой центр ЕС в Таллинне откроется в 2020 году и станет первым в странах Балтии, его деятельность будет в первую очередь направлена на школьников.

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