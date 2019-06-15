В 2020 году прием по случаю годовщины Эстонской Республики пройдет в Вильянди

Руководитель театра ”Угала” прокомментировала, что решение президента — это большое признание как для театра, так и для всего города.

”Мы с удовольствием примем гостей и готовы показать, насколько живуча Эстония за пределами столицы. У ”Угала”, которому 6 января исполнится 100 лет, хватает опыта, достоинства и молодежного задора, что поможет сделать праздник особенным”, — считает Кристийна Алликсаар.

До этого приемы по случаю годовщины Эстонской Республики проходили в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну.