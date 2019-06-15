В 2020 году прием по случаю годовщины Эстонской Республики пройдет в Вильянди(1)
Канцелярия президента подтвердила, что 24 февраля следующего года президентский прием впервые пройдет в Вильянди, в театра ”Угала” и "Фольклорном амбаре".
Канцелярия президента подтвердила, что 24 февраля следующего года президентский прием впервые пройдет в Вильянди, в театра ”Угала” и "Фольклорном амбаре".
Руководитель театра ”Угала” прокомментировала, что решение президента — это большое признание как для театра, так и для всего города.
”Мы с удовольствием примем гостей и готовы показать, насколько живуча Эстония за пределами столицы. У ”Угала”, которому 6 января исполнится 100 лет, хватает опыта, достоинства и молодежного задора, что поможет сделать праздник особенным”, — считает Кристийна Алликсаар.
До этого приемы по случаю годовщины Эстонской Республики проходили в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
«Никто не помог»: борца утопили в пруду на глазах у девушки
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
«Сила в команде»: муравьи несут огромную змею — видео