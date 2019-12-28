В 2020 году из бюджета будут выделены дополнительные средства на поддержку местных общин, детских садов и школ
Согласно закону, доходы в государственный бюджет в 2020 году составят 11,8 миллиарда евро, а расходы – 11,6 миллиарда. По сравнению с текущим годом расходы вырастут на порядка 240 миллионов евро; доходы – примерно на 760 миллионов евро.
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