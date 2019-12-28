В 2020 году из бюджета будут выделены дополнительные средства на поддержку местных общин, детских садов и школ

Общая сумма инвестиций составит 4,3 миллиона евро. Дополнительные средства были направлены на поддержку местных общин, детских садов, школ, детских кружков по интересам, женских объединений, приходов и других волонтерских организаций. Наиболее важное изменение связано с увеличением пособий Top-Up для фермеров. Их сумма будет увеличена на 5 миллионов евро. Общий объем пособий составляет 10,3 миллиона евро.

Бюджет правительственного сектора на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 % ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 %, и номинально бюджет будет составлен с профицитом.