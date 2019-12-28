В 2020 году из бюджета будут выделены дополнительные средства на поддержку местных общин, детских садов и школ

Согласно закону, доходы в государственный бюджет в 2020 году составят 11,8 миллиарда евро, а расходы – 11,6 миллиарда. По сравнению с текущим годом расходы вырастут на порядка 240 миллионов евро; доходы – примерно на 760 миллионов евро.
Общая сумма инвестиций составит 4,3 миллиона евро. Дополнительные средства были направлены на поддержку местных общин, детских садов, школ, детских кружков по интересам, женских объединений, приходов и других волонтерских организаций. Наиболее важное изменение связано с увеличением пособий Top-Up для фермеров. Их сумма будет увеличена на 5 миллионов евро. Общий объем пособий составляет 10,3 миллиона евро.
Бюджет правительственного сектора на 2020 год номинально сбалансирован. Структурно он также стремится к балансу: дефицит составляет 0,7 % ВВП. К 2021 году структурный дефицит сократится до 0,2 %, и номинально бюджет будет составлен с профицитом.
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