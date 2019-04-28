В 2018 году Латвия приняла 30 беженцев. Меньше — только Эстония и Лихтенштейн

Более 40% всех позитивных решений в ЕС приходится на Германию: страна приняла 139 600 беженцев (66 990 — из Сирии). На втором месте — Италия (47 900), на третьем — Франция (41 400). Почти 30% всех беженцев прибыли в Европу из Сирии.

Три крупнейшие группы беженцев прибыли в Латвию из России (10 человек), Эритреи (5 человек) и Афганистана (5 человек).

По сравнению с 2017 годом количество принятых беженцев уменьшилось на 40% (в 2017 году — 533 000 человек).