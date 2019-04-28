В 2018 году Латвия приняла 30 беженцев. Меньше — только Эстония и Лихтенштейн

В 2018 году все 28 стран Евросоюза предоставили убежище 333 400 беженцам, свидетельствует статистика Eurostat. В Латвии за год было принято 30 позитивных решений по запросам на предоставление убежища. Меньше — только в Лихтенштейне (10) и Эстонии (20), сообщает латвийский Delfi.
Более 40% всех позитивных решений в ЕС приходится на Германию: страна приняла 139 600 беженцев (66 990 — из Сирии). На втором месте — Италия (47 900), на третьем — Франция (41 400). Почти 30% всех беженцев прибыли в Европу из Сирии.
Три крупнейшие группы беженцев прибыли в Латвию из России (10 человек), Эритреи (5 человек) и Афганистана (5 человек).
По сравнению с 2017 годом количество принятых беженцев уменьшилось на 40% (в 2017 году — 533 000 человек).