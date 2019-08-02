В 2018 году было зарегистрировано 190 случаев заражения ВИЧ

Цель программы действий в сфере ВИЧ — свести число новых случаев на средний по Европейскому союзу уровень, то есть до 100 случаев в год.

В 2017 году 47% и в 2018 году 83% людей в возрасте от 30 лет и старше заразились ВИЧ через гетеросексуальный контакт. Посредством гомосексуального контакта ВИЧ заразились меньше 10% людей и через употребление инъекционных наркотиков ВИЧ заразились около 10% людей. Около 40% людей не знают о том, каким образом они заразились ВИЧ.

”За год распространение ВИЧ в Эстонии уменьшилось, семейные врачи проводят все больше тестов на ВИЧ, а также улучшились возможности прохождения экспресс-тестов на ВИЧ. Для людей, живущих с ВИЧ, предоставляются наиболее современные возможности лечения, а также улучшилась доступность услуг кейс-менеджмента. В последние годы дополнительные денежные средства, которые были направлены на профилактику и расширение возможностей лечения ВИЧ, помогли сократить распространение заболевания, однако для достижения цели мы должны и дальше выполнять последовательные шаги”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Начиная с 2017 года семейные врачи могут проводить тесты на ВИЧ вне обычного фонда исследований. В 2017 году благодаря пройденным тестам у семейных врачей было выявлено 13% из новых случаев заражения ВИЧ и в 2018 году — 11%.

В 2017 году была заметно расширена возможность использования экспресс-тестов на ВИЧ, что особенно важно для уязвимых групп. Экспресс-тест показывает результат за считанные минуты и при необходимости человека направляют в медицинское учреждение на подтверждение результата анализа.