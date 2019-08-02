В 2018 году было зарегистрировано 190 случаев заражения ВИЧ

Если в 2017 году в Эстонии было зарегистрировано 219 новых случаев заражения ВИЧ, то в 2018 году это число было на 29 человек меньше, выяснилось из отчета государственной программы действий в сфере ВИЧ на 2017-2025 годы, составленной министерством социальных дел. Прежде всего на количество случаев заражения ВИЧ повлияло расширение услуг и возможности пройти тест на ВИЧ.
Цель программы действий в сфере ВИЧ — свести число новых случаев на средний по Европейскому союзу уровень, то есть до 100 случаев в год.
В 2017 году 47% и в 2018 году 83% людей в возрасте от 30 лет и старше заразились ВИЧ через гетеросексуальный контакт. Посредством гомосексуального контакта ВИЧ заразились меньше 10% людей и через употребление инъекционных наркотиков ВИЧ заразились около 10% людей. Около 40% людей не знают о том, каким образом они заразились ВИЧ.
”За год распространение ВИЧ в Эстонии уменьшилось, семейные врачи проводят все больше тестов на ВИЧ, а также улучшились возможности прохождения экспресс-тестов на ВИЧ. Для людей, живущих с ВИЧ, предоставляются наиболее современные возможности лечения, а также улучшилась доступность услуг кейс-менеджмента. В последние годы дополнительные денежные средства, которые были направлены на профилактику и расширение возможностей лечения ВИЧ, помогли сократить распространение заболевания, однако для достижения цели мы должны и дальше выполнять последовательные шаги”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Начиная с 2017 года семейные врачи могут проводить тесты на ВИЧ вне обычного фонда исследований. В 2017 году благодаря пройденным тестам у семейных врачей было выявлено 13% из новых случаев заражения ВИЧ и в 2018 году — 11%.
В 2017 году была заметно расширена возможность использования экспресс-тестов на ВИЧ, что особенно важно для уязвимых групп. Экспресс-тест показывает результат за считанные минуты и при необходимости человека направляют в медицинское учреждение на подтверждение результата анализа.
В 2018 году в Таллинне и Ида-Вирумаа начали разъезжать автобусы, предлагающие возможности обмена шприцев, консультирования и экспресс-тестирования на ВИЧ.
Начиная с 2018 года для людей, живущих с ВИЧ, доступно наиболее современное лечение, которое удобно вводится и у которого меньше побочных эффектов, а также которое помогает быстрее подавить вирус в организме. Также в 2017 году увеличили объем услуг кейс-менеджмента в медицинских учреждениях, предлагающих лечение в Таллинне, Тарту, Йыхви и Нарве.
Программа исходит из установленных ООН и Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) целей 90-90-90: 90% ВИЧ-позитивных знают о своей болезни, 90% людей с диагнозом ВИЧ получают лечение и 90% из получающих терапию достигают неопределяемой вирусной нагрузки.
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