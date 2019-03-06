Ужесточаются требования к уборке таллиннских улиц

Постановлением повышается уровень зимнего состояния 117 улиц и летнего состояния 29 улиц, что ужесточает предъявляемые к уборке этих улиц требования, сокращает отведенные на уход за ними сроки (т.е. время на приведение их в требуемое состояние), что должно привести в итоге к большей безопасности движения и большей чистоте в городе.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, на цикл ухода за улицей отводятся 30 минут с момента возникновения обледенения или начала снегопада либо метели, на удаление смеси снега с хлоридами — 60 минут с момента начала борьбы с гололедицей или гололедом.

Удел Таллинского коммунального департамента — уход за магистралями, улицами, по которым движется общественный транспорт, городскими пешеходными и велодорожками и остановками общественного транспорта. Особо жесткие требования предъявляются постановлением к уборке улиц Старого города как туристического центра.

Если уровень зимнего состояния улицы повышается со 2-го до 3-го, это означает, что с проезжей части снег и слякоть должны быть удалены не за двенадцать, а за пять часов, а на борьбу со скользким состоянием отводятся, вместо восьми, четыре часа.