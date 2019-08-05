05.08.2019, 14:45
Уже завтра! В Таллинне закрывается движение под виадуком на улице Роху
Со вторника, 6 августа, под железнодорожным виадуком на улице Роху начнется сооружение велодорожки, из-за чего с 6 по 15 августа улица Роху от улицы Техника до улицы Сауэ будет закрыта для транспорта, сообщает Раэпресс.
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