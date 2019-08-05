05.08.2019, 14:45

Уже завтра! В Таллинне закрывается движение под виадуком на улице Роху


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Gonsiori tänava ehitus
Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

Со вторника, 6 августа, под железнодорожным виадуком на улице Роху начнется сооружение велодорожки, из-за чего с 6 по 15 августа улица Роху от улицы Техника до улицы Сауэ будет закрыта для транспорта, сообщает Раэпресс.

Доступ будет обеспечиваться транспортным средствам местных жителей и пешеходам.

Участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками и учесть необходимость большего времени для преодоления этого участка.

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