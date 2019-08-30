Уже завтра! В Таллинне пройдет Ночь культуры

Руководитель проекта Марье Юргенсон пригласила всех поучаствовать в разнообразной культурной программе: ”В таллиннских музеях и галереях будут открыты выставки, также пройдут экскурсии, концерты и киносеансы”.

В центральной библиотеке с 11 часов начнутся игры и занятия, в Пельгулиннаском народном доме в 16 часов пройдет танцевальное представление ”Давра”, вдохновленное ближневосточной культурой. Вечеринка с началом в 22 часа пройдет в клубе Philly Joe’s с участием DJ TOM-OF-PHILLY.

Экскурсии пройдут, в частности, в Музее тесаного камня, в Старом городе и в Каламая. Участие в них — бесплатно. Программа и регистрация здесь, а также на странице tallinn.ee/kultuurioo.

Фестиваль организует Таллиннский департамент культуры в сотрудничестве с фестивалем ”Таллиннские башни”, MTÜ Elektriteater, Таллиннской центральной библиотекой, музеем Кик-ин-де-Кёк, музеем Каламая и Народным домом Пельгулинна.