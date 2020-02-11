Уже завтра! В Кристийне состоится встреча с известным эстонским защитником природы

В среду, 12-го февраля, в 14:00 в Дневном центре Кристийне (бульва Сыпрузе, 5) пройдет встреча с руководителем природозащитной и просветительской организации Looduse Omnibuss и организатором ежегодного фотоконкурса ”Looduse Aasta Foto” Яаном Рийсом.
”Весной 2018-го года в ходе всенародного голосования национальным животным Эстонии был выбран волк. Именно наш очередной гость Яан Рийс является одним из инициаторов данной идеи. Но, кроме этого, он, несомненно хорошо известен как защитник природы и талантливый рассказчик. Встречи с различными интересными персонами являются ежемесячной традицией Центра по интересам управы Кристийне. Приходите обязательно!” — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Поскольку ремонт социального дома Кристийне на бульваре Сыпрузе,5 заканчивается, то вход в помещения Центра — через главную дверь, со стороны улицы Коскла. Вход бесплатный.
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