Уже завтра! В Кристийне состоится встреча с известным эстонским защитником природы

”Весной 2018-го года в ходе всенародного голосования национальным животным Эстонии был выбран волк. Именно наш очередной гость Яан Рийс является одним из инициаторов данной идеи. Но, кроме этого, он, несомненно хорошо известен как защитник природы и талантливый рассказчик. Встречи с различными интересными персонами являются ежемесячной традицией Центра по интересам управы Кристийне. Приходите обязательно!” — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Поскольку ремонт социального дома Кристийне на бульваре Сыпрузе,5 заканчивается, то вход в помещения Центра — через главную дверь, со стороны улицы Коскла. Вход бесплатный.