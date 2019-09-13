13.09.2019, 20:16

Уже завтра! В Копли пройдет фестиваль "КоплиФест"

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Уже завтра! В Копли пройдет фестиваль "КоплиФест"
Фото: Управа Пыхья-Таллинна

На открывающемся завтра, 14 сентября, фестивале ”КоплиФест” будет много хорошей еды и музыки в стиле ”фольк”, а также много всевозможных выступлений, мастер-классов, перформансов и экскурсий на любой вкус и для людей любого возраста, сообшает управа Пыхья-Таллинна.

”КоплиФест” пройдет одновременно на восьми различных площадках. Основная территория фестиваля — двор Морской академии Эстонии — откроет ворота уже в 10 утра. Также всевозможные мероприятия будут проходить в помещениях завода ”Пыхьяла”, в порту Беккери, в Коплиской спасательной бригаде и в Коплиском трамвайном депо, в историческом здании Коплиского народного дома и в других местах.

Музыкальная программа фестиваля подготовлена в сотрудничестве с Центром фольклорной музыки. Выступят такие группы и артисты, как Estonian Voices, Меэлика Хайнсоо и Пауль Даниэль, Lõõtsavägilased, Puuluup и дуэт Ruut, а также барабанщик Тыну Тубли и блюзовая певица Kaisa Ling Thing. Полностью разнообразнейшая программа ”КоплиФеста” опубликована на сайте фестиваля tallinn.ee/koplifest.

”Пыхья-Таллинн — это оазис культуры, который многие еще не до конца для себя открыли. Надеюсь, наше сотрудничество с Центром фольклорной музыки поможет людям это сделать”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Во дворе Морской Академии стартуют спортивная игра КоплиРогейн и целый ряд экскурсий. Также здесь состоится шоу канатаходца Яана Роозе и демонстрационный показ полицейских собак. Здесь же будут открыты молодежная зона и большая зона уличной еды.

В сотрудничестве с AS Tallinna Vesi на территории фестиваля будет установлена водоколонка, где все желающие смогут наполнить свою бутылку питьевой водой.

Фото: Управа Пыхья-Таллинна
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