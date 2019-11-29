Уже в эту субботу! В Старом городе и Пирита откроются катки

Вице-мэр Калле Кландорф рассказал, что катки будут открыты не только на улице Харью, но появятся по всему городу.

”Завтра откроется каток в Пирита, в Нымме планируется открыть каток в следующую субботу, 7 декабря, а в Мустамяэ по адресу Вильде, 69, каток откроется 21 декабря”, — сказал Кландорф.

Один час катания на катке Харью стоит 7 евро, льготный билет — 5 евро (для 4-15-летних и людей старше 60-ти лет), 6 евро с молодежной карточкой ISIC/Swedbank. Доступны также комбинированные семейные билеты стоимостью от 22 до 30 евро и абонемент на 10 посещений. В продаже также подарочные карточки. Коньки по традиции даются на прокат. Каток будет открыт с 10 до 22 часов.

Популярность катка растет из года в год, дополнительная информация доступна здесь.