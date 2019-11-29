Уже в эту субботу! В Старом городе и Пирита откроются катки
Завтра, 30 ноября, в полдень в Старом городе откроется каток на улице Харью, куда приглашают всех горожан и гостей города. Завтра также откроется каток Пиритаского спортивного центра.
Завтра, 30 ноября, в полдень в Старом городе откроется каток на улице Харью, куда приглашают всех горожан и гостей города. Завтра также откроется каток Пиритаского спортивного центра.
Вице-мэр Калле Кландорф рассказал, что катки будут открыты не только на улице Харью, но появятся по всему городу.
”Завтра откроется каток в Пирита, в Нымме планируется открыть каток в следующую субботу, 7 декабря, а в Мустамяэ по адресу Вильде, 69, каток откроется 21 декабря”, — сказал Кландорф.
Один час катания на катке Харью стоит 7 евро, льготный билет — 5 евро (для 4-15-летних и людей старше 60-ти лет), 6 евро с молодежной карточкой ISIC/Swedbank. Доступны также комбинированные семейные билеты стоимостью от 22 до 30 евро и абонемент на 10 посещений. В продаже также подарочные карточки. Коньки по традиции даются на прокат. Каток будет открыт с 10 до 22 часов.
Популярность катка растет из года в год, дополнительная информация доступна здесь.
Пиритаский спортивный центр будет открыт с завтрашнего дня с 10 до 22 часов. Каток находится по адресу Румму теэ, 3. Касса и прокат коньков открыты в Пиритаском доме оздоровительного спорта. Один час катания стоит 2,5 евро, прокат коньков — 4 евро, а для дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров — 2,5 евро. Прокат коньков осуществляется на основании удостоверяющего личность документа, скидка действует при предъявлении подтверждающего право на льготы документа.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Сварились в кипятке": кем оказались погибшие
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Решена судьба историка-расчленителя
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы