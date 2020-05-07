Уже совсем скоро ваш телефон будет предупреждать, если вы находились рядом с носителем коронавируса

При сотрудничестве государства и ИТ-компаний разрабатывается приложение по отслеживанию коронавируса. Его принцип простой: пользователь приложения получает сообщение, если зарегистрированный носитель вируса был поблизости, и советы касательно того, что теперь делать (например, остаться на всякий случай в изоляции на две недели).

Но будет ли от этого приложения реальная польза? Советник по вопросам развития цифровых услуг и инноваций Министерства социальных дел Прийт Тохвер говорит, что уже сейчас у больных коронавирусом спрашивают, с кем они были в контакте. Семью и друзей может назвать каждый, а вот людей, с которыми стоял в очереди или сидел рядом в автобусе — вряд ли. В таком случае как раз и поможет приложение.

Вопрос лишь в том, как много людей станут использовать приложение. Согласно оценке эстонских операторов связи, смартфоны используют около 75% эстоноземельцев, поэтому приложение могли бы использовать 860 000 человек.

Тохвер отмечает, что опыт других стран показывает, что приложение такого рода используют лишь 20-30% жителей. Однако от любого метода есть польза, считает он.

Приложение создается с расчетом, чтобы им нельзя было злоупотребить. Данные в нем анонимные, к тому же данные о местоположении не сохраняются. Сообщение о нахождении рядом с инфицированным приходит без указания его имени, там указано только время контакта. Сообщения будут приходить лишь раз в день.

Кроме того отметить себя как инфицированного в приложении смогут лишь те, у кого вирус действительно подтвержден. Пока еще обсуждается, как это будет происходить — быть может, с помощью полученного от врача или с сайта digilugu специального кода. Во всяком случае ясно одно — шутники воспользоваться приложением не смогут.

Что касается параметров определения контакта с инфицированным, то скорее всего будет учитываться лишь радиус в два метра и длительность контакта не менее 15 минут. Таким образом, если вы простояли 1-2 минуты на остановке рядом с носителем вируса, то это в счет не пойдет, но если проехали с ним рядом в автобусе из Ыйсмяэ в центр — уже да.