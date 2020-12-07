Уже сегодня: смотрите, у каких столичных автобусных линий уплотняется график движения

В общей сложности график уплотнится на двадцати одном маршруте: 1A, 5, 9, 11, 13, 16, 23, 24A, 30, 34A, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 49, 54, 60, 66, 72.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, для того, чтобы снизить заполняемость автобусов и обеспечить рассредоточение пассажиров, со следующей недели в часы пик на вышеназванные линии выйдут дополнительные автобусы.

”На загруженных маршрутах на линию выйдет один дополнительный автобус с большей вместимостью, — уточнил Новиков. — Кроме того, около полусотни работников предприятия Tallinna Linnatranspordi AS заботятся о чистоте и дезинфекции автобусов, а также о том, чтобы поездки были безопасными. Во избежание опасности распространения инфекции во всем общественном транспорте столицы не менее двух раз в сутки проводится основательная очистка контактных поверхностей -

начиная с поручней и заканчивая сиденьями и валидаторами. Для этого используется озонированная вода, защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Также предприятие Tallinna Linnatranspordi AS оснастило все конечные остановки дезинфицирующими средствами.

Уже в сентябре предприятие Tallinna Linnatranspordi AS приняло дополнительные профилактические меры — закрыты передние двери машин, а для снижения контактов в автобусах, трамваях и троллейбусах окончательно прекращена продажа билетов водителями.

”Мы ожидаем ответственного поведения и от пассажиров — нужно использовать маски, сохранять, по возможности, дистанцию, а при проявлении симптомов заболевания — оставаться дома”, — подытожил Андрей Новиков.