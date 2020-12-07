Уже сегодня: смотрите, у каких столичных автобусных линий уплотняется график движения(2)
С сегодняшнего дня в часы пик по рабочим дням уплотняется график движения автобусов на самых загруженных линиях.
С сегодняшнего дня в часы пик по рабочим дням уплотняется график движения автобусов на самых загруженных линиях.
В общей сложности график уплотнится на двадцати одном маршруте: 1A, 5, 9, 11, 13, 16, 23, 24A, 30, 34A, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 49, 54, 60, 66, 72.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, для того, чтобы снизить заполняемость автобусов и обеспечить рассредоточение пассажиров, со следующей недели в часы пик на вышеназванные линии выйдут дополнительные автобусы.
”На загруженных маршрутах на линию выйдет один дополнительный автобус с большей вместимостью, — уточнил Новиков. — Кроме того, около полусотни работников предприятия Tallinna Linnatranspordi AS заботятся о чистоте и дезинфекции автобусов, а также о том, чтобы поездки были безопасными. Во избежание опасности распространения инфекции во всем общественном транспорте столицы не менее двух раз в сутки проводится основательная очистка контактных поверхностей -
начиная с поручней и заканчивая сиденьями и валидаторами. Для этого используется озонированная вода, защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Также предприятие Tallinna Linnatranspordi AS оснастило все конечные остановки дезинфицирующими средствами.
Уже в сентябре предприятие Tallinna Linnatranspordi AS приняло дополнительные профилактические меры — закрыты передние двери машин, а для снижения контактов в автобусах, трамваях и троллейбусах окончательно прекращена продажа билетов водителями.
”Мы ожидаем ответственного поведения и от пассажиров — нужно использовать маски, сохранять, по возможности, дистанцию, а при проявлении симптомов заболевания — оставаться дома”, — подытожил Андрей Новиков.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Часть съедобных грибов признали опасными
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны