Уже сегодня! Открывается признанная лучшей в Европе Таллиннская рождественская ярмарка

Нынешняя Таллиннская рождественская ярмарка превзошла себя, ведь в 2019 году она удостоилась звания ”Лучшая рождественская ярмарка Европы”, благодаря чему ее активно обсуждали СМИ всего мира, что примерно соответствовало рекламе стоимостью около 10 миллионов евро. Именно Таллинн обладает наибольшим количеством просмотров на сайте European Best Destinations, являясь наиболее популярным местом отдыха этой зимой. Можно сказать, что Таллиннская рождественская ярмарка заняла прочную позицию на зимней карте мира!

Ежегодно Таллиннская рождественская ярмарка предлагает посетителям традиционные товары, ассоциирующиеся с зимними праздниками: здесь можно купить сладости или плотно подкрепиться, приобрести ремесленные изделия и трогательные мелочи. Представлена преимущественно местная продукция, ведь именно они придает любой рождественской ярмарке неповторимое очарование. Местная и установленная в этом году на Ратушной площади рождественская ель — она выросла на улице Рыйка в столичном районе Хааберсти.

Новинкой Таллиннской рождественской ярмарки станет домик малых производителей Хийумаа, где будет представлена оригинальная продукция с этого острова — шоколад с рыбой, хлеб ручной работы с черной смородиной, баранья рулька, мед и многое другое.

Впервые со своим домиком будет представлена и Таллиннский завод художественной керамики, продолжающий 300-летнюю традицию Таллиннского керамического завода, создавая не просто функциональную, но и эстетичную керамику.