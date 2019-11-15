15.11.2019, 08:10

Уже сегодня! Открывается признанная лучшей в Европе Таллиннская рождественская ярмарка

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EST 37
Tallinna jõuluturg 2018
Tallinna jõuluturg 2018Foto: Taavi Sepp

Наступило самое темное время года, и на Ратушной площади, как всегда, будет ждать традиционная Таллиннская рождественская ярмарка, создавая неповторимую сказочную атмосферу, в которую смогут окунуться горожане и гости города.

Нынешняя Таллиннская рождественская ярмарка превзошла себя, ведь в 2019 году она удостоилась звания ”Лучшая рождественская ярмарка Европы”, благодаря чему ее активно обсуждали СМИ всего мира, что примерно соответствовало рекламе стоимостью около 10 миллионов евро. Именно Таллинн обладает наибольшим количеством просмотров на сайте European Best Destinations, являясь наиболее популярным местом отдыха этой зимой. Можно сказать, что Таллиннская рождественская ярмарка заняла прочную позицию на зимней карте мира!

Ежегодно Таллиннская рождественская ярмарка предлагает посетителям традиционные товары, ассоциирующиеся с зимними праздниками: здесь можно купить сладости или плотно подкрепиться, приобрести ремесленные изделия и трогательные мелочи. Представлена преимущественно местная продукция, ведь именно они придает любой рождественской ярмарке неповторимое очарование. Местная и установленная в этом году на Ратушной площади рождественская ель — она выросла на улице Рыйка в столичном районе Хааберсти.

Новинкой Таллиннской рождественской ярмарки станет домик малых производителей Хийумаа, где будет представлена оригинальная продукция с этого острова — шоколад с рыбой, хлеб ручной работы с черной смородиной, баранья рулька, мед и многое другое.
Впервые со своим домиком будет представлена и Таллиннский завод художественной керамики, продолжающий 300-летнюю традицию Таллиннского керамического завода, создавая не просто функциональную, но и эстетичную керамику.

Когда еще можно себя побаловать, как не в период зимних праздников? Разумеется, на Таллиннской рождественской ярмарке подумали и о сладкоежках. В этом году здесь можно найти сладости на любой вкус — от леденцов до мини-блинчиков. Найдутся как старые добрые любимые сладости и новые удивительные находки, так и давно позабытые любимцы, такие как ностальгический хворост из дрожжевого теста — ”журавлиные гнезда”. В Пряничном домике вас ждет огромный выбор печенья пипаркоок — разного размера с различными украшениями. Здесь можно попросить написать на пипаркооке глазурью свое имя или теплые пожелания. Это отличная возможность сделать особенный подарок близким!
На Таллиннской рождественской ярмарке можно побаловать себя рождественскими колбасками и квашеной капустой. Среди согревающих напитков особенно популярны глёги — как с алкоголем, так и без него.

Развлекательную программу ведет Дед Мороз, по выходным на сцене выступают танцоры, певцы и музыканты. В каждый Адвент зажигают свечи Адвента. В Первый Адвент свечу зажгут пробст и мэр Таллинна в сопровождении выступления сводных церковных хоров. Дети могут прокатиться на каруселях, а с Первого Адвента Дед Мороз в своей избушке угощает лучших декламаторов сладостями. В Новогоднюю ночь гостей ждет особая программа. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте www.christmasmarket.ee

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