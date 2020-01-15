15.01.2020, 07:05

"Уже пять лет я подаю эстонцам мой суп рамен". Интервью японского повара Хидэ Хираката

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Хиде Хираката
Хиде ХиракатаФото: скриншот программы "Балтия"

Программа "Балтия" представляет историю про человека, который стал ”первым”. Он называет себя ”первым японцем Эстонии”. Во всяком случае, он точно первый, кто накормил эстонцев настоящим японским супом рамен. Отведать его можно в Таллинне.

Хидэ Хираката родился и вырос в Японии, в небольшой рыбацкой деревушке в районе Окаяма. Мечтал открыть за пределами Японии свой собственный ресторан японской кухни. В Эстонии Хидэ Хираката живет уже пять лет.

"Я вырос среди рыбаков, все мое детство проходила на берегу. Я закончил школу, поступил в университет в Токио. Учился на юриста, хотел стать адвокатом, но после двух лет учебы бросил университет. Начал работать на кухне, готовить в разных ресторанах Токио. А в 35 лет стал шеф-поваром. Как только это произошло, я тут же улетел в Канаду, в Ванкувер", — рассказывает о себе Хидэ.

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В Канаде Хидэ жил и успешно работал шеф-поваром 25 лет. Но в какой-то момент он решил, что пора менять свою жизнь. И решил найти страну, где люди почти ничего не знают о японской кухне. Хидэ сел в самолет и оказался в Таллинне.

"Уже пять лет я подаю эстонцам мой суп рамен. Это традиционное японское блюдо. А началось все просто. Я люблю японский рамен, но не нашел в Таллинне ни одного места, где его можно попробовать. Тогда я начал готовить сам. Я горжусь тем, что могу угостить традиционным японским супом местных жителей", — говорит он.

Своих первых гостей в Таллинне Хидэ принимал прямо у себя дома. Приглашал на ужин через Фейсбук. Скоро слава о домашнем шеф-поваре разлетелась по всей эстонской столице: люди записывались в очередь на ужин к Хидэ за несколько недель!

"Я готовил дома и приглашал гостей к себе на ужин, — вспоминает повар. — Это, конечно, не было моей мечтой. Я не понимал, что мне делать — возвращаться домой в Японию, или в Канаду, я был немного растерян. Но вдруг пришел человек и сказал: ”Эй, у меня есть для тебя ресторан!”

"Я не ожидал, что все так удачно сложится. Мне нравится местный климат, здесь не жарко. Таллинн маленький, уютный и дружелюбный город. Мне здесь комфортно", - признается он.

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