"Уже пять лет я подаю эстонцам мой суп рамен". Интервью японского повара Хидэ Хираката

Хидэ Хираката родился и вырос в Японии, в небольшой рыбацкой деревушке в районе Окаяма. Мечтал открыть за пределами Японии свой собственный ресторан японской кухни. В Эстонии Хидэ Хираката живет уже пять лет.

"Я вырос среди рыбаков, все мое детство проходила на берегу. Я закончил школу, поступил в университет в Токио. Учился на юриста, хотел стать адвокатом, но после двух лет учебы бросил университет. Начал работать на кухне, готовить в разных ресторанах Токио. А в 35 лет стал шеф-поваром. Как только это произошло, я тут же улетел в Канаду, в Ванкувер", — рассказывает о себе Хидэ.

В Канаде Хидэ жил и успешно работал шеф-поваром 25 лет. Но в какой-то момент он решил, что пора менять свою жизнь. И решил найти страну, где люди почти ничего не знают о японской кухне. Хидэ сел в самолет и оказался в Таллинне.

"Уже пять лет я подаю эстонцам мой суп рамен. Это традиционное японское блюдо. А началось все просто. Я люблю японский рамен, но не нашел в Таллинне ни одного места, где его можно попробовать. Тогда я начал готовить сам. Я горжусь тем, что могу угостить традиционным японским супом местных жителей", — говорит он.

Своих первых гостей в Таллинне Хидэ принимал прямо у себя дома. Приглашал на ужин через Фейсбук. Скоро слава о домашнем шеф-поваре разлетелась по всей эстонской столице: люди записывались в очередь на ужин к Хидэ за несколько недель!