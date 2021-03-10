Уже на этих выходных: люди 65-69 лет смогут зарегистрироваться на вакцинацию в среде Digilugu

"Мы рассчитываем, что в субботу-воскресенье в дигирегистратуре будет представлено 6 000 свободных мест", — сказал Лаане
Как заявили в Больничной кассе, регистрация откроется в ближайшие дни. Чтобы записаться на прививку, надо зайти на сайт digilugu.ee с помощью ид-карты, Mobil-ID или Smart-ID, затем выбрать подходящее время в э-регистратуре.
В эти выходные в рамках пилотного проекта самостоятельно зарегистрироваться через Digilugu смогут только люди в возрасте 65-69 лет, передает rus.err.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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