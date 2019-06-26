”Ужасно! Я в отчаянии!” Молодая женщина увеличила грудь, но оказалась шокирована результатом

На тот момент Май было 20 лет. В том, что мечту следует непременно претворить в жизнь, девушка убедилась летом, когда в легкой одежде и купальнике чувствовала себя не комфортно. ”Почему у других есть, а у меня нет?” — сокрушалась она. Вообще Май — высокая и стройная девушка. Из тех, которым на улице смотрят вслед. Но из-за небольшой груди она была своей внешностью недовольна.

Здание, в которое зашла Май, известно как бывший Дом печати. Она поднялась на последний этаж, где действует клиника эстетической медицины Christinas Clinic. Ее приняла заведующая клиникой Брит-Кармен Норлан и провела консультацию. Операцию назначили на 7 ноября. Стоимость — 3500 евро.

Май провели операцию и выписали домой на следующий день. Тогда она еще не знала, что Christinas Clinic не имеет разрешения на деятельность в качестве стационарной больницы. Как и не знала того, что проводивший операцию доктор Анст Вийклепп хоть и является опытным хирургом общего профиля, но разрешения на деятельность в области пластической хирургии у него нет. Кроме того, выбирать Май импланты должен был именно он, а не Норлан. ”Предоперационную консультацию должен проводить врач, который будет оперировать”, — говорит юридический советник Департамента здоровья Агне Ояссаар.

Май перенесла операцию хорошо. Однако результат совершенно не соответствовал картинке, смоделированной во время консультации компьютером.

”Грудь некрасивая, — говорит Май. — Я заплатила довольно большие деньги, чтобы избавиться от одного из своих основных комплексов, но теперь правая грудь выглядит еще хуже, чем до операции”.