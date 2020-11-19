19.11.2020, 15:10

УЖАСАЮЩИЙ СЛУЧАЙ | Отец годами насиловал и мучил своих родных дочерей: "я не мог отказать им, когда они просили о сексе"

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Кярт Анвельт
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УЖАСАЮЩИЙ СЛУЧАЙ | Отец годами насиловал и мучил своих родных дочерей: "я не мог отказать им, когда они просили о сексе"
Kahe väikse tüdrukuga toimunu šokeeris ka paljunäinud vanemprokurör Andra Silda ja Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja laste väärkohtlemise uurimise üksuse juhti Reimo Raivetit.Foto: Tiit Blaat

Отец на протяжении нескольких лет спаивал, мучил и насиловал своих дочерей, а позже младшую девочку изнасиловал и новый муж матери, пишет Eesti Päevaleht.

Осенью 2016 года в дверь отдела по расследованию сексуальных преступлений и жестокого обращения с детьми Пыхьяской префектуры постучал мужчина, который привел 12-летнюю дочь. Отец посетовал, что новый муж его бывшей жены (и матери дочери — прим. ред.) сексуально надругался над девочкой. Тот мужчина по совместительству являлся старшим братом подруги девочки.

Такие сообщения всегда являются приоритетом для полиции, и следователь сразу же поговорил с девочкой. Она сказала, что старший брат ее подруги действительно спал с ней. Следователю показалось, что девочка чего-то не договаривает, и он решил поговорить с ней снова. После второго разговора начальник отдела Реймо Райвет вышел в фойе здания полиции и задержал отца девочки, который ожидал ее там. Позже по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был заключен под стражу.

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Итак, 12-летняя Катрин пожаловалась отцу, что старший брат ее подруги Тоомас несколько раз использовал ее. К тому времени, когда Катрин рассказала об этом своему родному отцу, Тоомас, которому на вид было 20 лет, уже встречался с матерью девочки, и сейчас у них даже есть совместный ребенок. Однако следователю удалось выяснить, что и родной отец на протяжении многих лет избивал Картин, насиловал и заставлял употреблять алкоголь.

По мере распутывания клубка всплыли наружу все омерзительные подробности, которые отец вытворял с двумя своими дочерьми. Выяснилось, что жертвой отца была не только младшая (Катрин), но и старшая дочь (Аве). Отец годами насиловал девочек.

Как рассказала прокурор Андра Силд, в определенный момент у Катрин возникли чувства к брату ее подругу Тоомасу. К сожалению, это означало также, что Тоомас стал насиловать девочку. Через какое-то время мать Катрин и Тоомас съехались, что вызвало в девочке негодование и она рассказала обо всем отцу, с которым жила в то время.

В ходе последующего судебного разбирательства выяснилось, что старшая дочь рассказывала и матери, и бабушке о том, что отец заставляет ее заниматься с ней сексом, но те не поверили. Также в ходе следствия выяснилось, что насилие в отношении обеих девочек на протяжение многих лет применяла и мать, избивая их.

По словам детей, отец бил не только руками, но и, например, ремнем с металлической пряжкой. ”Их били, пока они не переставали чувствовать боль”, — передает слова девочек Силд.

Отец объяснил такое поведение воспитательными мерами. Что касается алкоголя и занятий сексом, то, по его словам, девочки сами этого хотели и просили. Он якобы понимал, что это неправильно, но не мог им отказать. Следствие подозревало, что отец мог начать пользоваться детьми, когда им было семь-восемь лет, но улики относятся только к возрасту начиная с 10-11 лет.

Где в это время была мать? Ответ: гуляла. Матери нравился праздный образ жизни, отцу нравилось пить. ”Никому эти дети не были нужны. Ни тогда, ни сейчас”, — отмечает Силд.

Сейчас отец детей приговорен к 13 годам лишения свободы. За изнасилование Катрин в тюрьме отсидел и Тоомас, недолго. Он объяснил свою связь с 12-летней Катрин повышенным либидо после употребления алкоголя.

Сейчас Тоомас уже на свободе и продолжает жить с матерью девочки (женщина старше его примерно на 15 лет). Их общего ребенка из семьи изъяли, как и остальных детей матери. Старшая дочь, как только появилась такая возможность, стала жить отдельно.

Доказать насилие со стороны матери не удалось, поскольку дети не стали давать показания.

Силд выражает недоумение бездействием службы защиты детей. Она отмечает, что семья была в определенном смысле проблемной и соответствующие органы знали о ней. Кроме того, девочки пытались рассказать о происходящем как подругам, так и в школе.

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