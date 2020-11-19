УЖАСАЮЩИЙ СЛУЧАЙ | Отец годами насиловал и мучил своих родных дочерей: "я не мог отказать им, когда они просили о сексе"

По словам детей, отец бил не только руками, но и, например, ремнем с металлической пряжкой. ”Их били, пока они не переставали чувствовать боль”, — передает слова девочек Силд.
Отец объяснил такое поведение воспитательными мерами. Что касается алкоголя и занятий сексом, то, по его словам, девочки сами этого хотели и просили. Он якобы понимал, что это неправильно, но не мог им отказать. Следствие подозревало, что отец мог начать пользоваться детьми, когда им было семь-восемь лет, но улики относятся только к возрасту начиная с 10-11 лет.
Где в это время была мать? Ответ: гуляла. Матери нравился праздный образ жизни, отцу нравилось пить. ”Никому эти дети не были нужны. Ни тогда, ни сейчас”, — отмечает Силд.
Сейчас отец детей приговорен к 13 годам лишения свободы. За изнасилование Катрин в тюрьме отсидел и Тоомас, недолго. Он объяснил свою связь с 12-летней Катрин повышенным либидо после употребления алкоголя.
Сейчас Тоомас уже на свободе и продолжает жить с матерью девочки (женщина старше его примерно на 15 лет). Их общего ребенка из семьи изъяли, как и остальных детей матери. Старшая дочь, как только появилась такая возможность, стала жить отдельно.
Доказать насилие со стороны матери не удалось, поскольку дети не стали давать показания.
Силд выражает недоумение бездействием службы защиты детей. Она отмечает, что семья была в определенном смысле проблемной и соответствующие органы знали о ней. Кроме того, девочки пытались рассказать о происходящем как подругам, так и в школе.
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