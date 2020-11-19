УЖАСАЮЩИЙ СЛУЧАЙ | Отец годами насиловал и мучил своих родных дочерей: "я не мог отказать им, когда они просили о сексе"

Осенью 2016 года в дверь отдела по расследованию сексуальных преступлений и жестокого обращения с детьми Пыхьяской префектуры постучал мужчина, который привел 12-летнюю дочь. Отец посетовал, что новый муж его бывшей жены (и матери дочери — прим. ред.) сексуально надругался над девочкой. Тот мужчина по совместительству являлся старшим братом подруги девочки.

Такие сообщения всегда являются приоритетом для полиции, и следователь сразу же поговорил с девочкой. Она сказала, что старший брат ее подруги действительно спал с ней. Следователю показалось, что девочка чего-то не договаривает, и он решил поговорить с ней снова. После второго разговора начальник отдела Реймо Райвет вышел в фойе здания полиции и задержал отца девочки, который ожидал ее там. Позже по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда мужчина был заключен под стражу.

Все это произошло несколько лет назад в одном эстонском городе. Все имена и позволяющие идентифицировать детей детали в интересах детей изменены.

Итак, 12-летняя Катрин пожаловалась отцу, что старший брат ее подруги Тоомас несколько раз использовал ее. К тому времени, когда Катрин рассказала об этом своему родному отцу, Тоомас, которому на вид было 20 лет, уже встречался с матерью девочки, и сейчас у них даже есть совместный ребенок. Однако следователю удалось выяснить, что и родной отец на протяжении многих лет избивал Картин, насиловал и заставлял употреблять алкоголь.

По мере распутывания клубка всплыли наружу все омерзительные подробности, которые отец вытворял с двумя своими дочерьми. Выяснилось, что жертвой отца была не только младшая (Катрин), но и старшая дочь (Аве). Отец годами насиловал девочек.

Как рассказала прокурор Андра Силд, в определенный момент у Катрин возникли чувства к брату ее подругу Тоомасу. К сожалению, это означало также, что Тоомас стал насиловать девочку. Через какое-то время мать Катрин и Тоомас съехались, что вызвало в девочке негодование и она рассказала обо всем отцу, с которым жила в то время.

В ходе последующего судебного разбирательства выяснилось, что старшая дочь рассказывала и матери, и бабушке о том, что отец заставляет ее заниматься с ней сексом, но те не поверили. Также в ходе следствия выяснилось, что насилие в отношении обеих девочек на протяжение многих лет применяла и мать, избивая их.