Узаконим в Эстонии эвтаназию: "Зеленые" просят Рийгикогу разработать законы, позволяющие безболезненно уходить из жизни

Просим Рийгикогу узаконить эвтаназию, основанную на волеизъявлении человека!

Считаем, что у каждого человека есть право на достойный и безболезненный уход из жизни.

Пассивная эвтаназия — это форма эвтаназии, при которой намеренно прекращается продление жизни смертельно больного пациента, обеспечивая при необходимости обезболивание.

Активная эвтаназия — это быстрая и безболезненная процедура, человек как будто засыпает. Врачи вводят или позволяют ввести умирающему соответствущие медикаменты. Этот процесс происходит по определённым правилам и только по просьбе или предварительно задокументированному согласию пациента.

В Эстонии разрешён аналог пассивной эвтаназии — прекращение активного лечения после согласия консилиума врачей. Желаем, чтобы доктора могли действовать согласно оформленному заранее письменному завещанию или инструкции. Такая практика широко распространена в Западной Европе. Человек должен сам решать такие вопросы, на медицинских работниках и так лежит большая нагрузка. В завещании или инструкции человек мог бы уточнить, например, условия реанимации и прочие детали, которые будут записаны в цифровую историю болезни.

Узаконивание любой разновидности достойного ухода из жизни не освобождает нас от обязательств улучшать нашу систему здравоохранения, повышать финансирование, строить дома по уходу и хорошо заботиться о пожилых пациентах.