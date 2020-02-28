28.02.2020, 10:48

Узаконим в Эстонии эвтаназию: "Зеленые" просят Рийгикогу разработать законы, позволяющие безболезненно уходить из жизни

 (77)
EST 18
Rohelised Enn Põlluaasa juures
Rohelised Enn Põlluaasa juures Foto: Kretel Kuusk

Партия ”Зелёные Эстонии” предлагает Рийгикогу узаконить эвтаназию в Эстонии. ”Зелёные Эстонии” и нижеподписавшиеся желают, чтобы Рийгикогу и Правительство разработали законы, позволяющие безболезненно уходить из жизни неизлечимо больным людям. Петицию можно подписать с 1 марта.

Просим Рийгикогу узаконить эвтаназию, основанную на волеизъявлении человека!

Считаем, что у каждого человека есть право на достойный и безболезненный уход из жизни.

Пассивная эвтаназия — это форма эвтаназии, при которой намеренно прекращается продление жизни смертельно больного пациента, обеспечивая при необходимости обезболивание.
Активная эвтаназия — это быстрая и безболезненная процедура, человек как будто засыпает. Врачи вводят или позволяют ввести умирающему соответствущие медикаменты. Этот процесс происходит по определённым правилам и только по просьбе или предварительно задокументированному согласию пациента.

Читайте также:

В Эстонии разрешён аналог пассивной эвтаназии — прекращение активного лечения после согласия консилиума врачей. Желаем, чтобы доктора могли действовать согласно оформленному заранее письменному завещанию или инструкции. Такая практика широко распространена в Западной Европе. Человек должен сам решать такие вопросы, на медицинских работниках и так лежит большая нагрузка. В завещании или инструкции человек мог бы уточнить, например, условия реанимации и прочие детали, которые будут записаны в цифровую историю болезни.

Узаконивание любой разновидности достойного ухода из жизни не освобождает нас от обязательств улучшать нашу систему здравоохранения, повышать финансирование, строить дома по уходу и хорошо заботиться о пожилых пациентах.

Разрешение различных форм эвтаназиии естественно, прежде всего, для государств с сильной системой здравоохранения. Разумеется, у нас нет права в очередной раз откладывать обсуждение этого вопроса на неопределённое будущее — каждый миг среди нас находятся люди, которые желают достойно прекратить свои страдания, если больше нет надежды на нормальную жизнь. Система должна быть со строгим и многократным предварительным контролем и основываться как на хорошо продуманном и ясно выраженном желании человека, так и на разрешении медиков, так же как и в европейских странах. Житель Эстонии имеет право достойно умереть у себя на родине, а не быть эвтаназийным туристом.

Петиция ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: