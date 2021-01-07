Увольнение в случае отказа от вакцинации — это законно?

27 декабря в Эстонии официально началась вакцинация от коронавируса. Как выяснилось, при соблюдении определенных условий увольнение сотрудника, отказавшегося вакцинироваться, законно, пишет dv.ee.
Прежде всего нужно оценить риски. Результаты анализа рисков оформляются в письменном виде, после чего с ними ознакомляются сотрудники.
"Если работодатель оценил риски и пришел к выводу, что на данном месте может работать только вакцинированный сотрудник, расторжение трудового договора с сотрудником, который отказывается пройти вакцинацию, является законным. Однако следует подчеркнуть, что увольнению должны предшествовать предварительные уведомления и дополнительная информация. Это означает, что работодатель не расторгает трудовые отношения при первой возможности, а пробует поговорить с работником, предоставить ему дополнительную информацию и дать время на взвешивание своего решения", — отвечает руководитель по коммуникации Инспекции труда Кристель Абель.
Если расторжение трудового договора оспаривается в комиссии по трудовым спорам или в суде, то работодатель должен доказать, что он оценил риски.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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