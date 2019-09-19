Уволивший Яака Мадисона бывший работодатель: он попался на воровстве

Летом 2008 года тогда 17-летний Мадисон работал помощником официанта в одном из крупнейших туристических центров Ляэнемаа, на базе отдыха Рооста.

"Юноша как юноша — энергичный, говорил много, как и сейчас", — вспоминает Яанус Трейал, работник Рооста с 27-летним стажем.

Когда Мадисон в 2015 году оказался в центре скандалов с обвинением в присвоении телефона и предполагаемым домогательством в Tallink, работавшим в Рооста вспомнился и произошедший там с Мадисоном скандал.

"Попался на воровстве", — говорит тогдашний директор базы отдыха Рооста Индрек Отти. Схема была простая — часть проданного у барной стойки кофе Мадисон не пробивал в кассе и клал деньги в карман. Как он попался или сколько денег он успел отложить за спиной у работодателя, об этом Отти подробнее говорить не хочет. "Пусть будет. Что было, то было, он уже тогда получил свое наказание", — говорит он.

Бывшему директору Рооста припоминается, что у Мадисона в Рооста было "наверное, две истории", но первую из них молодому человеку простили. "Молодой человек, ну глупый, что ты там хочешь. Пришел, море было по колено. Просто считал, что ему все можно", — говорит Отти снисходительно. Больше он удивляется, что эта информация только 11 лет спустя дошла до СМИ.