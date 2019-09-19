Уволивший Яака Мадисона бывший работодатель: он попался на воровстве

Сегодняшний евродепутат и казначей парламентской фракции EKRE, по словам бывшего начальника, в юности клал деньги за проданный на базе отдыха Рооста кофе в свой карман, пишет Eesti Päevaleht.
Летом 2008 года тогда 17-летний Мадисон работал помощником официанта в одном из крупнейших туристических центров Ляэнемаа, на базе отдыха Рооста.
"Юноша как юноша — энергичный, говорил много, как и сейчас", — вспоминает Яанус Трейал, работник Рооста с 27-летним стажем.
Когда Мадисон в 2015 году оказался в центре скандалов с обвинением в присвоении телефона и предполагаемым домогательством в Tallink, работавшим в Рооста вспомнился и произошедший там с Мадисоном скандал.
"Попался на воровстве", — говорит тогдашний директор базы отдыха Рооста Индрек Отти. Схема была простая — часть проданного у барной стойки кофе Мадисон не пробивал в кассе и клал деньги в карман. Как он попался или сколько денег он успел отложить за спиной у работодателя, об этом Отти подробнее говорить не хочет. "Пусть будет. Что было, то было, он уже тогда получил свое наказание", — говорит он.
Бывшему директору Рооста припоминается, что у Мадисона в Рооста было "наверное, две истории", но первую из них молодому человеку простили. "Молодой человек, ну глупый, что ты там хочешь. Пришел, море было по колено. Просто считал, что ему все можно", — говорит Отти снисходительно. Больше он удивляется, что эта информация только 11 лет спустя дошла до СМИ.
Яак Мадисон говорит, что слышит об этом обвинении впервые и оно даже смешит его. "Анонимные какие-то "коллеги" утверждают, что я где-то воровал? — спрашивает он. — Это идиотизм, и я не могу сосредотачиваться на каждом безумном обвинении". По его словам, кто-то или очень обижен, или хочет получить быструю славу в СМИ. С таким же успехом, по мнению Мадисона, можно было бы утверждать, что он был сутенером, продавал наркотики или устраивал ограбления банков. Помимо этого Мадисон подчеркивает, что если бы он сделал что-то противозаконное, то порядочный человек должен был бы обратиться в полицию.
То, что он работал в Рооста, Мадисон подтверждает. Однажды летом он был там официантом-барменом и еще до конца лета отправился учиться по обмену в Ханко. "И на этом закончилась работа там", — говорит Мадисон. Если бы такое обвинение, по оценке Мадисона, было серьезным, то с ним можно было бы выступить еще в 2015 году "на волне скандалов". "Не выдумывать бред, что я якобы что-то сделал", — добавляет он.
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