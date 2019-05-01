Уволившаяся со скандалом канцлер Теа Варрак получила 14 000 евро в качестве премии(3)
В недавно опубликованных данных о зарплате чиновников видно, что самые большие премии в государственном секторе составляли более чем 14 000 евро.
В недавно опубликованных данных о зарплате чиновников видно, что самые большие премии в государственном секторе составляли более чем 14 000 евро.
На первом месте в списке самых премированных чиновников находится руководитель Налогово-таможенного департамента Малдур Лайд. За этот год помимо основной зарплаты в 6500 евро он получил 14 500 евро, в которые входит зарплата по результатам, премия и плата за исполнение дополнительных трудовых обязанностей .
На втором месте находится Теа Варрак, которая в прошлом году со скандалом покинула должность канцлера Министерства образования и науки. Ее премия составила 14 000 евро, а годовой доход более 17 000 евро.
Напомним, как писал портал ERR, в декабре 2018 года чиновники начали массово увольняются из Министерства образования из-за своего недовольства стилем управления канцлера Министерства образования и науки Теа Варрак.
Бывшие сотрудники заявили, что управленческие решения Варрак не системны, а эмоциональны, а ее слова порой доводили работников до слез.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.