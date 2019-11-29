Уволенный канцлер Леметти рассказал, почему пошел в прокуратуру: там была еще кое-какая информация

При этом он говорит, что в повседневной работе в министерстве никаких проблем не испытывал. ”Все руководство министерства находилось в здании на одном этаже и ежедневно общалось друг с другом. На каждодневном уровне никаких проблем не было”, — отметил он.

По словам Леметти, он никогда не хотел отставки Ярвика. ”Я никогда не говорил об этом и не хотел отставки кого-либо из министров. Эти вопросы не в моей компетенции. Во всем этом процессе я всего лишь обратил внимание на некоторые важные факты. Этим моя роль и ограничилась”.

На вопрос о том, почему он все-таки решил сообщить в прокуратуру о подозрении в коррупции, Леметти ответил: ”Там была еще кое-какая информация, которая и сподвигла на этот поход”. При этом, что это за информация, Леметти уточнять не стал, отметив, ”что эти факты общественность явно узнает не через меня”.

По утверждению Леметти, решение об его отставке правительство приняло не ознакомившись с представленными им объяснениями: ”Свою позицию я выразил в письме, которое отравил им в пятницу вечером (на то, чтобы сформировать свою позицию, правительство дало ему три дня). Насколько мне известно, правительство моей позиции не дождалось, она поступила в министерство в письменном виде в понедельник утром, непосредственно перед внеочередным собрания. То есть, насколько я знаю, правительство мою точку зрения не рассмотрело”.