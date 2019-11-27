Уволенный Иллар Леметти подтвердил намерение оспорить решение правительства в суде

На вопрос ERR, обратится ли он в суд в связи с решением правительства о своем увольнении, Леметти ответил, что, скорее всего, так и будет, но при этом он учитывает, что в должности его уже не восстановят.

Иллар Леметти сказал, что надеется в скором времени найти себе новую работу. По его словам, он предпочел бы продолжить работу в сфере сельской жизни.

Напомним, решение об отставке Иллара Леметти правительство приняло в понедельник. В тот же день своего поста лишился и министр сельского хозяйства Март Ярвик. Обоим полагаются крупные компенсации.