Уверены, что ваш антисептик убивает коронавирус? Это может быть не так

"Коронавирус — это общий термин, куда входит и вирус SARS-CoV-2. Конкретно об этом штамме вируса еще мало информации, и следовательно утверждение о вируцидном эффекте не подтверждает, что продукт тестировали для вируса SARS-CoV-2", — сказала Forte главный специалист отдела безопасности химикатов Департамента здоровья Кая Ильмаринен.

Таким образом: если на той или иной упаковке дезинфицирующего средства написано, что оно "эффективно уничтожает бактерии, дрожжевые грибки, плесень и вирусы", то это общее утверждение.

Ильмаринен отметила, что в дезинфицирующих средствах используется много действующих веществ, в том числе много спиртов, и следовательно невозможно говорить и об одной определенной эффективной концентрации спирта.

"Эффективным действующим веществом в дезинфицирующем средстве против коронавируса оказался из спиртов, например, этанол, пропанол, изопропанол и их различные комбинации с другими действующими веществами. Поэтому трудно указать конкретный эффективный процент", — добавила Ильмаринен.

Сейчас на рынок выпускают биоциды, о действующем веществе в которых известны литературные данные (ЕЦПКЗ, ВОЗ), что действующее вещество в случае определенного времени действия эффективно для дезактивации коронавируса.

Департамент здоровья на своем сайте указал, что необходимое для действия против вируса время контакта у вещества составляет одну минуту.

"Во многих случаях считается, что дезинфицировать можно и просто водкой. Следует отметить, что водка может не убить бактерию или вирус, а просто подавить его активность. В результате же может возникнуть вирус, резистентный к этанолу", — значится в сообщении.

Самое распространенное мнение, что приблизительно 70-процентный алкоголь — лучший способ быстро убить коронавирус. Вдобавок, конечно, мытье рук водой и мылом. Еще лучше сидеть дома и выходить на улицу только в то время и в те места, где мы не встретим других людей.

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