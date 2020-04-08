Уверены, что ваш антисептик убивает коронавирус? Это может быть не так
По оценке Департамента здоровья, производитель ни одного дезинфицирующего средства не может утверждать, что его средство определенно и эффективно убивает коронавирус.
По оценке Департамента здоровья, производитель ни одного дезинфицирующего средства не может утверждать, что его средство определенно и эффективно убивает коронавирус.
"Коронавирус — это общий термин, куда входит и вирус SARS-CoV-2. Конкретно об этом штамме вируса еще мало информации, и следовательно утверждение о вируцидном эффекте не подтверждает, что продукт тестировали для вируса SARS-CoV-2", — сказала Forte главный специалист отдела безопасности химикатов Департамента здоровья Кая Ильмаринен.
Таким образом: если на той или иной упаковке дезинфицирующего средства написано, что оно "эффективно уничтожает бактерии, дрожжевые грибки, плесень и вирусы", то это общее утверждение.
Ильмаринен отметила, что в дезинфицирующих средствах используется много действующих веществ, в том числе много спиртов, и следовательно невозможно говорить и об одной определенной эффективной концентрации спирта.
"Эффективным действующим веществом в дезинфицирующем средстве против коронавируса оказался из спиртов, например, этанол, пропанол, изопропанол и их различные комбинации с другими действующими веществами. Поэтому трудно указать конкретный эффективный процент", — добавила Ильмаринен.
Сейчас на рынок выпускают биоциды, о действующем веществе в которых известны литературные данные (ЕЦПКЗ, ВОЗ), что действующее вещество в случае определенного времени действия эффективно для дезактивации коронавируса.
Департамент здоровья на своем сайте указал, что необходимое для действия против вируса время контакта у вещества составляет одну минуту.
"Во многих случаях считается, что дезинфицировать можно и просто водкой. Следует отметить, что водка может не убить бактерию или вирус, а просто подавить его активность. В результате же может возникнуть вирус, резистентный к этанолу", — значится в сообщении.
Самое распространенное мнение, что приблизительно 70-процентный алкоголь — лучший способ быстро убить коронавирус. Вдобавок, конечно, мытье рук водой и мылом. Еще лучше сидеть дома и выходить на улицу только в то время и в те места, где мы не встретим других людей.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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