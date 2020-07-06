Увеличение расходов на зарплаты привели оперу "Эстония" к огромным убыткам
Если в позапрошлом году Национальная опера "Эстония" закончила год с прибылью в 16 000 евро, то выросшие расходы на зарплату вкупе с уменьшением поддержки из госбюджета привели в прошлом году к убыткам в 960 000 евро, передает rus.err.
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