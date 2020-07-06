Увеличение расходов на зарплаты привели оперу "Эстония" к огромным убыткам

Оборот "Эстонии" в прошлом году вырос на 10% до 5,3 млн евро. Поддержка государства составила 9,3 млн евро, примерно 63% от бюджета театра. Это на 1% меньше, чем в прошлом году.

За негативным итогом прошлого года стоит рост расходов на рабочую силу. За год эти расходы выросли с 10,8 млн евро до 11,7 млн евро.

Число штатных работников театра за год уменьшилось на 23 человека до 453. При этом если брать в расчет число рабочих ставок с полностью занятостью, то их было 430, на 4 больше, чем в прошлом году.

Заполняемость зала за год уменьшилась с 79% до 73%.