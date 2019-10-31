Утверждены параметры переписи населения 2021 года

Начиная с 2010 года Департамент статистики осуществлял в соответствии со статистической программой подготовительные работы по переходу на проведение в 2021 году переписи на базе регистров. На встрече с правительственной комиссией департамент сделал обзор процесса подготовки и представил на утверждение программу переписи, или собираемые в ходе переписи данные (т.н. параметры переписи).

Программа переписи состоит из двух частей: 1) обязательные для Европейского союза параметры физического лица и жилого помещения и 2) параметры, исходящие из потребностей ученых и потребителей Эстонии, в том числе несколько параметров самооценки.

”Из регистров Эстонии мы можем получить обязательную для государств Европейского союза информацию по переписи, которая касается физического лица, семьи и жилых помещений, — пояснил генеральный директор Департамента статистики Март Мяги. — Кроме того, согласно пожеланиям эстонских потребителей, на основе данных регистров возможно получить статистику относительно национальности, родного языка, количества рожденных детей и еще целого ряда других параметров”. После утверждения параметров предстоящей переписи следующая цель департамента — обеспечить ее высокое качество.

При проведении переписи Департамент статистики использует данные не менее 24 регистров, сотрудничество с ними началось около десяти лет назад.