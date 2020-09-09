Утверждены даты школьных каникул на три учебных года

Даты каникул на три года утверждают уже во второй раз. По-прежнему действует система, в соответствии с которой в учебном году пять каникул, что позволяет распределить учебную нагрузку более равномерно, по циклам длительностью в семь недель. Родители и школы хорошо приняли систему пяти каникул, обратная связь от них была положительной.

Тем не менее с согласия содержателя и попечительского совета школы и в дальнейшем школы могут назначать другой график каникул, отличный от утвержденного министром образования и науки. При этом следует учитывать, что в течение учебного года должно быть по меньшей мере четверо каникул общей длительностью не менее 12 недель, при этом летние каникулы должны длиться не менее восьми недель подряд. Министерство образования и науки однако рекомендует придерживаться общего графика каникул и делать исключения в обоснованных случаях.

Каникулы:



В 2021/2022 учебном году

25.10 – 31.10.2021

23.12.2021 – 09.01.2022

28.02 – 06.03.2022

25.04 – 01.05.2022

14.06 – 31.08.2022

В 2022/2023 учебном году

24.10 – 30.10.2022

22.12.2022 – 08.01.2023

27.02 – 05.03.2023

24.04 – 30.04.2023

14.06 – 31.08.2023

В 2023/2024 учебном году

23.10 – 29.10.2023

21.12.2023 – 07.01.2024

26.02 – 03.03.2024

22.04 – 28.04.2024

13.06 – 31.08.2024