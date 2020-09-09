Утверждены даты школьных каникул на три учебных года

Министр образования и науки Майлис Репс подтвердила даты каникул на три учебных года. Это позволяет школам заранее планировать учебную деятельность, родителям планировать отпуска и организаторам общегосударственных мероприятий учитывать эти даты в своей работе.
Даты каникул на три года утверждают уже во второй раз. По-прежнему действует система, в соответствии с которой в учебном году пять каникул, что позволяет распределить учебную нагрузку более равномерно, по циклам длительностью в семь недель. Родители и школы хорошо приняли систему пяти каникул, обратная связь от них была положительной.
Тем не менее с согласия содержателя и попечительского совета школы и в дальнейшем школы могут назначать другой график каникул, отличный от утвержденного министром образования и науки. При этом следует учитывать, что в течение учебного года должно быть по меньшей мере четверо каникул общей длительностью не менее 12 недель, при этом летние каникулы должны длиться не менее восьми недель подряд. Министерство образования и науки однако рекомендует придерживаться общего графика каникул и делать исключения в обоснованных случаях.
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