Утверждение Кадри Симсон на пост еврокомиссара откладывается до лучших времен
В среду на конференции председателей Европейского парламента должна была выступить кандидат на пост еврокомиссара Кадри Симсон, но ее выступление было отложено.
В среду на конференции председателей Европейского парламента должна была выступить кандидат на пост еврокомиссара Кадри Симсон, но ее выступление было отложено.
До сих пор не определился новый председатель Комитета трудовой занятости и социального обеспечения Европейского парламента, поэтому конференция председателей всех комитетов собраться не сможет, пишет rus.err.ee.
"Но есть и плюсы, у меня будет больше времени на подготовку", — прокомментировала перенос слушаний Кадри Симсон.
По словам Симсон, слушания пройдут при первой возможности, как только соберется конференция председателей комитетов. Это может произойти как на следующей неделе, так и быть перенесено на сентябрь.
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