16.07.2019, 22:02

Утверждение Кадри Симсон на пост еврокомиссара откладывается до лучших времен


rus.delfi.ee
EST
Kadri Simson
Kadri SimsonFoto: Priit Simson

В среду на конференции председателей Европейского парламента должна была выступить кандидат на пост еврокомиссара Кадри Симсон, но ее выступление было отложено.

До сих пор не определился новый председатель Комитета трудовой занятости и социального обеспечения Европейского парламента, поэтому конференция председателей всех комитетов собраться не сможет, пишет rus.err.ee.

"Но есть и плюсы, у меня будет больше времени на подготовку", — прокомментировала перенос слушаний Кадри Симсон.

По словам Симсон, слушания пройдут при первой возможности, как только соберется конференция председателей комитетов. Это может произойти как на следующей неделе, так и быть перенесено на сентябрь.

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