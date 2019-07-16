Утверждение Кадри Симсон на пост еврокомиссара откладывается до лучших времен

До сих пор не определился новый председатель Комитета трудовой занятости и социального обеспечения Европейского парламента, поэтому конференция председателей всех комитетов собраться не сможет, пишет rus.err.ee.

"Но есть и плюсы, у меня будет больше времени на подготовку", — прокомментировала перенос слушаний Кадри Симсон.

По словам Симсон, слушания пройдут при первой возможности, как только соберется конференция председателей комитетов. Это может произойти как на следующей неделе, так и быть перенесено на сентябрь.