Утверждена программа развития Ботанического сада

Программа развития на 2019-2030 годы ставит задачу предварить ботанический сад в еще более привлекательное для посещений и отдыха место.

В бюджетной стратегии Таллинна на 2019-2022 годы, как отметил вице-мэр столицы Калле Кландорф, намечены масштабные работы по реконструкции и развитию Ботанического сада, в том числе обновление стеклянного купола и интерьера пальмового павильона, строительство нового хозяйственного корпуса взамен. разваливающегося, перестройка административного корпуса в центр для посетителей, реконструкция наружной экспозиции — альпинария, розария, прудов и т.д.

Программа будет опубликована на портале Таллинна.