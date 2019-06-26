Утверждена программа развития Ботанического сада

Таллиннская городская управа утвердила концепцию развития Ботанического сада на длительную перспективу.
Программа развития на 2019-2030 годы ставит задачу предварить ботанический сад в еще более привлекательное для посещений и отдыха место.
В бюджетной стратегии Таллинна на 2019-2022 годы, как отметил вице-мэр столицы Калле Кландорф, намечены масштабные работы по реконструкции и развитию Ботанического сада, в том числе обновление стеклянного купола и интерьера пальмового павильона, строительство нового хозяйственного корпуса взамен. разваливающегося, перестройка административного корпуса в центр для посетителей, реконструкция наружной экспозиции — альпинария, розария, прудов и т.д.
Программа будет опубликована на портале Таллинна.
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