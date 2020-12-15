Утвержден план вакцинации населения от коронавируса. Всех желающих могут начать вакцинировать уже через полгода

Основная цель вакцинации состоит в том, чтобы защитить группы риска. По данным Министерства социальных дел, это в общей сложности 315 000 человек.

По словам руководителя Союза семейных врачей Ле Валликиви, то, насколько быстро группы риска получат вакцину, зависит во многом от того, когда вакцина поступит. По словам Валликиви, проблем с самой вакцинацией возникнуть не должно, поскольку это могут делать как врачи, так и медсестры. Кроме того, уже сейчас проводятся соответствующие курсы, а после получения разрешения на продажу начнется обучение по конкретным вакцинам.

По сообщению министерства, в первые месяцы нового года можно будет вакцинировать работников медицинских учреждений и учреждений по уходу, а также самих клиентов домов по уходу. ”Также возможно будет предложить вакцинацию людям старше 70 лет и людям с определенными диагнозами”, — отмечает ведомство.

Поскольку портфель вакцин позволяет Эстонии приступить к вакцинации групп риска уже в январе, то министерство считает реальным уже во втором квартале начать предлагать возможность вакцинации всем желающим.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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