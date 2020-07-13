Утвержден новый план развития гражданского общества

Министр народонаселения Рийна Солман поясняет: ”В Эстонии живёт много активных и предприимчивых людей, которые в составе общин и неправительственных организаций помогают улучшать условия жизни общества, оказывают более слабым социальную поддержку и тем самым укрепляют безопасное общество, внося свой вклад в развитие государства и демократических ценностей. Наша роль заключается в том, чтобы поддерживать этих людей при помощи разработанной программы, повышать заинтересованность населения и его желание и в дальнейшем развивать гражданское общество. Особенно важно поддерживать добровольную деятельность в сельских районах и на окраинах Эстонии.”

Программа является продолжением плана развития гражданского общества 2015-2020 и её подготовка началась ещё в 2018 году. Сегодня по инициативе министра народонаселения утверждена новая программа на период 2021-2030, разработанная в сотрудничестве с неправительственными объединениями и другими важными партнёрами. Общая цель программы — сильное гражданское общество, при выполнении поставленных в ней задач особое внимание будет уделяться усилению влияния гражданского общества и его развитию. Важно при помощи новой программы вовлечь в добровольную деятельность больше жителей Эстонии, поддержать общинные инициативы, увеличить возможности неправительственных организаций и повысить общую жизнеспособность гражданского общества Эстонии.

”Хотя жители Эстонии активно участвуют в добровольной деятельности и охотно жертвуют средства в благотворительных целях, новые гражданские инициативы, сильные общины и неправительственные объединения могут рождаться и работать только там, где для этого созданы соответствующие условия. Важно повышать общую осведомлённость о роли неправительственных организаций и их задачах в деле формирования сплочённого общества, последовательно поддерживая их работоспособность,” — говорит министр народонаселения Рийна Солман.