13.03.2020, 21:12
Уточненные меры по борьбе с вирусом: ночные клубы тоже закроются
В рамках введенных правительством мер по борьбе с эпидемией до 1 мая запрещены все публичные собрания, в том числе работа ночных клубов.
В рамках введенных правительством мер по борьбе с эпидемией до 1 мая запрещены все публичные собрания, в том числе работа ночных клубов.
Театры, музеи и кинотеатры будут закрыты для публики. Спортивные и оздоровительные мероприятия также отменяются.
Проведение концертов, представлений и конференций запрещено.
Услуги библиотек доступны в ограниченных объемах. Проведение в них мероприятий запрещено.
Ограничения касаются всех, в том числе частно-правовых заведений и организаторов.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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