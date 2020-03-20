20.03.2020, 18:29

Уточненная информация для пассажиров о предписаниях финских властей о пересечении границы


EST
Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019
Tallinn - Helsingi - Tallinn 02.01.2019Foto: Madis Veltman

Вечером 19 марта с целью предотвращения распространения коронавируса Финляндия приняла решение отказаться от разрешенной ранее маятниковой миграции для работающих в Финляндии, но постоянно проживающих в Эстонии лиц. Запрет начнет действовать с 22 марта (начиная с полуночи).

Министерство иностранных дел Эстонии и посольство в Финляндии на данный момент получили от финских властей уточненную и дополненную информацию о новых предписаниях о пересечении границы.

С воскресенья, 22 марта (включительно) в Финляндию могут въезжать только лица, имеющие в Финляндии зарегистрированное право проживания. По возвращении из заграницы в Финляндию действует общее требование оставаться 14 дней в карантине, соблюдать которое люди должны сами. Живущий в Финляндии гражданин Европейского союза — это лицо, зарегистрировавшее свое право проживания в департаменте миграции и получившее справку о регистрации права проживания в Евросоюзе. В случае, если человек не уверен в действительности этой справки, просим связаться с департаментом миграции Финляндии (https://migri.fi/etusivu).

До 23:59 часов 21 марта в Финляндию могут въехать и приграничные работники. Приграничными работниками считаются лица, постоянное место жительства которых находится в Эстонии, а рабочее место — в Финляндии. При пересечении границы они должны доказать наличие действующего трудового договора, позволяющего работать Финляндии. В отношении приграничных работников требование карантина не применяется. С воскресенья приграничные работники в Финляндию пускаться больше не будут.

С 00:00 часов воскресенья, 22 марта, в Финляндию могут въезжать только лица, зарегистрировавшие право жительства в Финляндии.

Исключения:

Для выполнения неизбежных рабочих целей к въезду в страну допускаются среди прочего:

· Работники здравоохранения и спасательных служб, опекуны пожилых людей

· Сотрудники транспортных компаний и грузоперевозок

· Лица, приезжающие по настойчивой семейное необходимости

· По иной неизбежной причине (например, важные работы по техническому обслуживанию, которые требуют прибытия команды по техническому обслуживанию из другой страны или незамедлительного осуществления технического обслуживания).

Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen

Обязанность доказательства права въезда возлагается на путешествующего человека. Конечное решение принимает погранохрана Финляндии.

Движение товаров продолжается.

Разрешен крупный грузовой транспорт — как обычно, для грузовиков в порту работает отдельный коридор пересечения границы. Малогабаритные коммерческие грузовые транспортные средства направляются в общий с частными автомобилями пограничный коридор и их в целом рассматривают в качестве обычных лиц, пересекающих границу. Если небольшой грузовой автомобиль везет товар, водитель должен доказать пограничной охране совершение грузоперевозки. Желательно иметь при себе товарную накладную или прочие документы от финских партнеров, в принципе подойдет и электронное письмо от финской фирмы (например, Nokia заказала компоненты) — окончательное решение о разрешении въезда в государство принимает погранохрана.

Транзит — по-прежнему разрешен транзит через Финляндию. Разрешено и передвижение из Эстонии через Финляндию в Норвегию, если у лица имеется право жительства в Норвегии. Человек должен взвесить целесообразность поездки, а окончательное решение принимает все же погранохрана. Граждане и постоянные жители Эстонии, находящиеся в более далеких странах, по-прежнему могут вернуться на родину через Финляндию и после воскресенья. Транзит через финские международные аэропорты и порты разрешен. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку человек свободно и самостоятельно может отправиться в порт Хельсинки, чтобы попасть на таллиннский паром. Нужно быть готовым в изначальном пункте отправления предоставить авиакомпании подтверждение того, что конечным пунктом поездки является Эстония (например, пассажирский билет на паром).

Подробнее в бюллетене: http://www.vm.ee/et/soome-pendelranne
Ответы погранохраны Финляндии на часто задаваемые вопросы (постоянно обновляются): https://www.raja.fi/ajankohtaista/ukk_koronavirus

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