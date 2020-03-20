Уточненная информация для пассажиров о предписаниях финских властей о пересечении границы

Министерство иностранных дел Эстонии и посольство в Финляндии на данный момент получили от финских властей уточненную и дополненную информацию о новых предписаниях о пересечении границы.

С воскресенья, 22 марта (включительно) в Финляндию могут въезжать только лица, имеющие в Финляндии зарегистрированное право проживания. По возвращении из заграницы в Финляндию действует общее требование оставаться 14 дней в карантине, соблюдать которое люди должны сами. Живущий в Финляндии гражданин Европейского союза — это лицо, зарегистрировавшее свое право проживания в департаменте миграции и получившее справку о регистрации права проживания в Евросоюзе. В случае, если человек не уверен в действительности этой справки, просим связаться с департаментом миграции Финляндии (https://migri.fi/etusivu).

До 23:59 часов 21 марта в Финляндию могут въехать и приграничные работники. Приграничными работниками считаются лица, постоянное место жительства которых находится в Эстонии, а рабочее место — в Финляндии. При пересечении границы они должны доказать наличие действующего трудового договора, позволяющего работать Финляндии. В отношении приграничных работников требование карантина не применяется. С воскресенья приграничные работники в Финляндию пускаться больше не будут.

С 00:00 часов воскресенья, 22 марта, в Финляндию могут въезжать только лица, зарегистрировавшие право жительства в Финляндии.

Исключения: