Уточненная информация для пассажиров о предписаниях финских властей о пересечении границы

Для выполнения неизбежных рабочих целей к въезду в страну допускаются среди прочего:
· Работники здравоохранения и спасательных служб, опекуны пожилых людей
· Сотрудники транспортных компаний и грузоперевозок
· Лица, приезжающие по настойчивой семейное необходимости
· По иной неизбежной причине (например, важные работы по техническому обслуживанию, которые требуют прибытия команды по техническому обслуживанию из другой страны или незамедлительного осуществления технического обслуживания).
Более подробно можно ознакомиться тут: https://www.raja.fi/ajankohtaista/ohjeet_rajanylitykseen
Обязанность доказательства права въезда возлагается на путешествующего человека. Конечное решение принимает погранохрана Финляндии.
Движение товаров продолжается.
Разрешен крупный грузовой транспорт — как обычно, для грузовиков в порту работает отдельный коридор пересечения границы. Малогабаритные коммерческие грузовые транспортные средства направляются в общий с частными автомобилями пограничный коридор и их в целом рассматривают в качестве обычных лиц, пересекающих границу. Если небольшой грузовой автомобиль везет товар, водитель должен доказать пограничной охране совершение грузоперевозки. Желательно иметь при себе товарную накладную или прочие документы от финских партнеров, в принципе подойдет и электронное письмо от финской фирмы (например, Nokia заказала компоненты) — окончательное решение о разрешении въезда в государство принимает погранохрана.
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