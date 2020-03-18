Установленные странами ограничения могут привести к увеличению сроков доставки посылок

В настоящее время в связи с изменениями в движении судов возникают задержки в доставке грузов между Швецией и Эстонией, где сроки доставки могут увеличиться на срок до двух рабочих дней. Этого же можно ожидать и на финском направлении, когда в работе паромного сообщения возникнут серьезные изменения. В южной части Швейцарии доставка посылок полностью остановлена.
Восстановленный Эстонией пограничный контроль, а также контроль на литовской и польской границах также могут повлиять на доставку товаров, поскольку, например, на границах Польши и Литвы образовались очереди. Можно надеяться, что в ближайшее время пропускную способность на границах удастся повысить, поскольку Европейская комиссия ясно дала понять, что пограничный контроль должен минимально повлиять на доставку товаров и цепочки поставок.
Внутри Эстонии мешающих курьерам препятствий как таковых не существует, но в результате изменения организации работы многих предприятий и учреждений все же могут возникнуть задержки в доставке.
DPD Eesti просит всех своих бизнес-клиентов сообщить отделу обслуживания клиентов DPD, если предприятие или учреждение закроется или в нем будут введены ограничения, препятствующие доставке товаров. Важно сообщить отделу обслуживания клиентов DPD и о том, что такие ограничения отменяются или изменяются. Также важно указывать на отправлении правильное имя контактного лица и просить принимающую фирму или учреждение указывать на дверях действующие ограничения и необходимые контактные данные.
С целью ограничить распространение вируса, компания DPD Eesti временно приостановила оказание следующих услуг: наложенный платеж, возврат сопроводительных документов, проверку личности получателя, а также выдачу и прием товаров в таллиннском и тартуском депо DPD.
При отправлении посылок и товаров просим использовать почтовые автоматы или заказать курьера и передать ему посылку бесконтактным образом.
Внимание: отдавайте предпочтение почтовым автоматам и бесконтактной работе!
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