Установленные странами ограничения могут привести к увеличению сроков доставки посылок

”Ситуация меняется стремительно. В настоящее время мы работаем с большой нагрузкой и в атмосфере неопределенности. Мы должны быть готовы к дальнейшим важным ограничениям, способным повлиять на объемы отправляемых посылок и на возможности доставки”, — сказал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс.

Он добавил, что курьерская доставка работает в настолько обычном режиме, насколько это вообще возможно. Все больше учреждений и стран устанавливают дополнительные ограничения, что оказывает все большее влияние на сроки доставки посылок. ”В более тяжелых случаях, например, в таких регионах, как южная часть Швейцарии, установлен полный карантин и запрет на перемещение, и нам, к сожалению, не остается ничего другого, как вернуть направленную туда посылку отправителю”, — отметил Кирсс.

Прежде, чем отправлять посылку в другую страну или заказывать ее из-за границы, стоит обратиться на сайт DPD Eesti за наиболее свежей информацией в отношении того, в каких регионах установлены ограничения на перевозку посылок.

Перед тем, как отправлять посылку, также крайне важно убедиться в том, что ваш деловой партнер или получатель — частное лицо в Эстонии или за границей по-прежнему может получить посылку. Если получатель не в состоянии получить посылку, она будет возвращена отправителю, поскольку возможности хранения посылок сейчас отсутствуют.