Установка камер контроля скорости будет более гибкой

Министерство внутренних дел приступило к составлению законопроекта, который даст местным самоуправлениям право и средства, чтобы использовать камеры замера скорости, пишет rus.err.ee.
"Камеры контроля скорости помогают соблюдать безопасность дорожного движения, но сейчас они в основном расположены вдоль дорог государственного значения", – сказал руководитель отдела защиты правопорядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар.
"Мы хотим направить деньги, полученные от штрафов, частично в бюджет местного самоуправления. Это даст самоуправлению возможность покрыть расходы на приобретение и уход за камерами, а также вносить вклад в безопасность дорожного движения", – отметил он.
МВД надеется, что поправки к закону начнут действовать во второй половине 2020 года.
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