Установка камер контроля скорости будет более гибкой

"Камеры контроля скорости помогают соблюдать безопасность дорожного движения, но сейчас они в основном расположены вдоль дорог государственного значения", – сказал руководитель отдела защиты правопорядка и криминальной политики МВД Вейко Коммусаар.

"Мы хотим направить деньги, полученные от штрафов, частично в бюджет местного самоуправления. Это даст самоуправлению возможность покрыть расходы на приобретение и уход за камерами, а также вносить вклад в безопасность дорожного движения", – отметил он.

МВД надеется, что поправки к закону начнут действовать во второй половине 2020 года.